التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على الطريق البحرية – صيدا وما زالت الطريق مقطوعة من الاوتوستراد وتحويل السير الى الطريق البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2023 - 18:26

التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على الطريق البحرية – صيدا وما زالت الطريق مقطوعة من الاوتوستراد وتحويل السير الى الطريق البحرية

منذ 1 ساعة 30 July، 2023
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