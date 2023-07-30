المؤتمر القومي العربي يعقد دورته الثانية والثلاثين في بيروت.. – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2023 - 18:26

المؤتمر القومي العربي يعقد دورته الثانية والثلاثين في بيروت..

منذ 2 ساعة 30 July، 2023
لبنان

ينعقد في بيروت المؤتمر القومي العربي في دورته الثانية والثلاثين.

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