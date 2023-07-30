كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب اندفاع كتل هوائية معتدلة الحرارة مصدرها البحر الاسود فتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، والتي تصبح خلال الايام المقبلة ضمن معدلاتها الموسمية مع انخفاض بسيط بنسبة الرطوبة على الساحل مما يساعد في التخفيف من حدة الشعور بالحر ويتحول الطقس الى صيفي معتاد ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل .

تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: في بيروت تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية ولشهر اب بين 25 و 33 درجة. في زحلة تتراوح بين 18 و 34 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة خاصة خلال الفترات الصباحية والمسائية . يتوقع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ( خاصة درجات الحرارة الدنيا ) على الجبال وفي الداخل بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل يرافقها أحيانا رياح ناشطة .

الإثنين:غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل فيما ترتفع في الداخل والمناطق الجبلية بحيث تبقى ضمن معدلاتها لشهر آب على الساحل.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية وضباب محلي على المرتفعات بحيث تتجاوز معدلاتها في الداخل بسبب اشتداد تاثير الكتل الحارة القادمة من شبه الجزيرة العربية .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط ، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 75 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحيانا.

– حرارة سطح الماء: 30درجة.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية