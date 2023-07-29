طوني فرنجية: لإنصاف المتقاعدين الذين أعطوا من تعبهم وحياتهم للخدمة العامة

أكد النائب طوني فرنجية ان “من واجب القطاعين العام والخاص إنصاف المتقاعدين الذين أعطوا من تعبهم وحياتهم لخدمة القطاعات التي عملوا ونشطوا فيها”، وتابع “بشكل خاص لا بد من اعادة النظر بالواقع الماليّ لأساتذة التعليم الخاص المتقاعدين مع مراعاة الواقع الاقتصاديّ الحاليّ الذي تمر به البلاد”.

واعتبر فرنجية ان ذلك “أثر مباشرة على التربية والتعليم في لبنان والمدارس الخاصة التي ندعو دائماً لايجاد الحلول المُنصفة لأساتذتها واداراتها واهاليها ما يحفظ وجودها ويؤكد استمراريتها واستمرارية جودة التعليم في لبنان”.

وشدد فرنجية على “ضرورة العمل على تطوير مشروع القانون الذي يرمي الى تعديل رواتب الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص قبل اقراره لاسيما لجهة طريقة تحديد واحتساب الزيادات المطلوبة حتى تتماشى الرواتب مع الواقع الاقتصادي في المرحلة الحالية والمراحل المختلفة المُقبلة”.

كلام فرنجية جاء خلال استقباله وفدا من من “لجنة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام