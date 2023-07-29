السيد صفي الدين: كل محاولات إضعاف وإسقاط المقاومة قد تهاوت، وسقطت كل المعارك بين الحروب وكل محاولات الحصار والضغط والتشويه – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2023 - 12:16

السيد صفي الدين: كل محاولات إضعاف وإسقاط المقاومة قد تهاوت، وسقطت كل المعارك بين الحروب وكل محاولات الحصار والضغط والتشويه

منذ 45 mins 29 July، 2023
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