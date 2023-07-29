السيد نصرالله: نطالب الحكومة اللبنانية ووزارة التربية بأن تعيد النظر وأن تمنع وأن تكون جزءًا من حماية أطفال لبنان والجيل الآتي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2023 - 12:16

السيد نصرالله: نطالب الحكومة اللبنانية ووزارة التربية بأن تعيد النظر وأن تمنع وأن تكون جزءًا من حماية أطفال لبنان والجيل الآتي

منذ 1 ساعة 29 July، 2023
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