السيد صفي الدين : الامل بتحرير القدس يقترب يوما بعد يوم – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 29 2023 - 12:16
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الملايين من محبي آل البيت عليهم السلام يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء المقدسة ولبنان والعالم الإسلامي
مسيرات عاشورائية حاشدة في العديد من المناطق اللبنانية ومسيرة كبرى في الضاحية الجنوبية لبيروت
السيد نصرالله في المسيرة العاشورائية: رسالتكم تعبر عن الثبات والصبر والتحمل والبقاء في الميدان والعزم على مواصلة الطريق
السيد نصرالله: يجب أن تفهم حكومة السويد والدنمارك وكل العالم أننا أمة لا تتحمل الاعتداء والإساءة إلى رموزها ومقدساتها
السيد نصرالله:الاصرار الذي حصل خلال الايام الماضية في الدنمارك على احراق المصحف الشريف والاساءة له هو عدوان على الإسلام
السيد نصرالله:على الدول الإسلامية ووزراء خارجيتها أن يتخذوا قرارات بمستوى الاساءة التي حصلت بالسويد والدنمارك على دينهم
السيد نصرالله:على شباب المسلمين أن يتصرفوا بمسؤوليتهم وأن يعاقبوا المدنسين والمسيئين ولا ينتظروا أحدا للدفاع عن دينهم
السيد نصرالله: شباب المسلمين سيكونون في حل إن لم تتحمل الدول الإسلامية مسؤوليتها ولم تتوقف الحكومات الغربية عن الاعتداء
السيد نصرالله: يجب أن يسمع العدو من العالم الإسلامي موقفاً حازماً وحاسماً تجاه الإصرار على تدنيس المسجد الأقصى
السيد نصرالله: في حزب الله والمقاومة الإسلامية نقف بكل ما نستطيع إلى جانب مقاومة الشعب الفلسطيني ونعتبر معركته معركتنا
السيد نصرالله: ما زال الشعب اليمني يعاني من الحصار وآثار العدوان وما زال صامداً والهدنة غير الرسمية غير كافية
السيد نصرالله: في سوريا هناك قانون عقوبات اميركي جائر لاخضاعها ويجب على كل حر وشريف ان يجهد لكسر هذا الحصار المتوحش
السيد نصرالله: اسرائيل لا تزال تحتل جزءا من ارضنا وأعادت احتلال جزء من بلدة الغجر وبكل وقاحة تتحدث عن استفزازات المقاومة
السيد نصرالله: المقاومة في لبنان لن تتخلى عن مسؤوليتها في الحماية أو الردع وستكون جاهزة لمواجهة أي حماقة إسرائيلية
السيد نصرالله: الجميع ينتظر شهر أيلول لعودة الوفد الفرنسي ونعتقد أن فتح الباب لحوارات جادة قد يفتح أفقا بالموضوع الرئاسي
السيد نصرالله: حكومة تصريف الاعمال يجب ان تواصل تصريف اعمالها وتتحمل مسؤولياتها تجاه اوضاع الناس ايا تكن الصعوبات
السيد نصرالله: لا يجوز تعطيل مجلس النواب ايا تكن الذريعة لا سيما في ما يمس حياة المواطنين
السيد نصرالله: في ملف الشذوذ هذا خطر حقيقي وفي لبنان بدأ هذا الخطر عبر بعض المؤسسات التربوية
السيد نصرالله: نطالب وزارة التربية ان تراقب وتعيد النظر وتكون جزءا من حماية اطفال لبنان والجيل الاتي والمجتمع
السيد نصرالله: واجبنا ان نكون حاضرين في كل الميادين والساحات مهما كانت التضحيات والالام والمصاعب وان لا نخلي الساحة
السيد صفي الدين : الامل بتحرير القدس يقترب يوما بعد يوم
منذ 59 mins
29 July، 2023
التعليقات
ذات صلة
مسؤول الصاعقة: قررنا عدم المشاركة في اجتماع الأمناء العامين وتم إبلاغ المصريين بموقفنا
السيد صفي الدين: المقاومة تعد العدو الصهيوني بمزيد من الهزائم
السيد صفي الدين: كل محاولات إضعاف وإسقاط المقاومة قد تهاوت، وسقطت كل المعارك بين الحروب وكل محاولات الحصار والضغط والتشويه
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
حصاد تموز
إغلاق
مشاهدة