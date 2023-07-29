السيد هاشم صفي الدين في ختام مسيرة العاشر من محرم في صور: في يوم الحسين (ع) جئنا لنهتف جميعا لبيك يا قرآن لبيك يا حسين لبيك يا مهدي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2023 - 12:16

السيد هاشم صفي الدين في ختام مسيرة العاشر من محرم في صور: في يوم الحسين (ع) جئنا لنهتف جميعا لبيك يا قرآن لبيك يا حسين لبيك يا مهدي

منذ 58 mins 29 July، 2023
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