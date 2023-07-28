الشيخ دعموش : إذا اعتمدنا على أنفسنا وتحاورنا نستطيع الخروج من الانسداد الرئاسي

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ علي دعموش خلال خطبة الجمعة، أن “بيئة المقاومة ‏أثبتت بأغلبيتها في لبنان وعلى امتداد مراحل الصراع مع العدو الصهيوني ولاحقا ‏مع التكفيريين، انها بيئة تلتزم قضايا الحق ونصرة الحق ولا تقف على الحياد، بل ‏تتحمل مسؤولياتها وتمتلك روح الايمان والجهاد، وقد دفعت بابنائها وفلذات اكبادها ‏نحو المقاومة والشهادة ، ولم نر منها ومن هذا المجتمع المقاوم والوفي ومن عوائل ‏الشهداء والجرحى والاسرى على الرغم من كل الظروف الصعبة والمعاناة والالام، الا ‏الصبر والثبات والوعي والبصيرة والتضحية، والاستعداد لتقديم المزيد على طريق ‏الحق ومن اجل هذا الوطن وأهله وشعبه”.‏

ورأى سماحته ان “المقاومة التي قدمت أغلى التضحيات من اجل لبنان، لا ‏تكافأ بالتحريض والاحقاد والتشويه والاتهام، ولا بنعتها بصفات زائفة لا تنطبق الا ‏على مطلقيها”، وشدد على ان “هناك من يصر على اتهام حزب ‏الله والتحريض عليه بهدف التشويه ‏وتضليل الرأي العام، وتوتير المناخ الطائفي في البلد وتخويف اللبنانيين من ‏بعضهم” معتبرا ان “هذه المناخات لا يستفيد منها أحد، وهي بالتأكيد ضد ‏مصلحة لبنان ‏واللبنانيين، ولا تساعد على إنجاز الاستحقاق الرئاسي”. ‏

وقال الشيخ دعموش :”بدلا من التلهي بطروحات التقسيم والفدرلة، وهي طروحات مرفوضة وغير ‏قابلة ‏للتحقق، فلنفتش عن القواسم المشتركة التي تجمع بين اللبنانيين، وتحافظ ‏على ‏وحدتهم الوطنية وعيشهم المشترك وتحمي بلدهم من التهديدات ‏والأخطار”، واكد ان “حزب الله كان ولا زال يدعو الى الوحدة والشراكة والعيش المشترك والتفاهم ‏بين اللبنانيين، ويمد يده لكل الشركاء في الوطن للتفاهم والتعاون من إخراج البلد من ‏الأزمات التي يعاني منها”.‏

وختم داعيا الى “عدم الرهان على الخارج او الاستقواء به، لان الخارج لا ‏يستطيع ان يفرض على اللبنانيين ما لا يريدونه، فالحل اولا واخيرا هو بيد ‏اللبنانيين، فإذا اعتمدنا على أنفسنا وتحاورنا وتفاهمنا، فإننا قادرون على الوصول الى ‏الحل المطلوب والخروج من الانسداد الرئاسي القائم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام