انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة أجرة في منطقة السيدة زينب وأنباء عن وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2023 - 19:58
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العراق: استنفار الدوائر الخدمية والصحية في كربلاء لاستقبال زوار الامام الحسين (ع) يوم العاشر من محرم
لبنان: الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يزور الضاحية ويلتقي مسؤولين في حزب الله
الرئيس بري بعد لقائه لودريان: هناك كوة قد فتحت في الملف الرئاسي وسمعت معطيات ايجابية من لودريان
السفير السعودي في لبنان: السعودية لا تتدخل بأسماء المرشحين للرئاسة وليس لديها أي مبادرة لدعم أي اسم مطروح
تعذر اجتماع مجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب والرئيس ميقاتي يعقد لقاءات تشاورية مع الوزراء الذين حضروا
الرئيس ميقاتي: سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان
الرئيس ميقاتي: لم انجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة ونحن نناقش فرصة اعطاء تمويل مؤقت لضبط الامور
مراسل المنار: شهيد و 4 اصابات بانفجار استهدف شارع كوع السوداني بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق
الامين العام للأمم المتحدة يبعث برسالة لآية الله السيد علي السيستاني: شعرت بانزعاج شديد من حرق القرآن في السويد
غوتيريش في رسالته للسيد السيستاني: أدين اعمال التعصب والعنف والاسلاموفبيا التي تؤدي الى تفاقم التوترات
مصر تستدعي سفيرة الدنمارك لديها للاحتجاج على تكرار حادث حرق القرآن الكريم
وزير ما يسمى الامن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم مع مجموعة من المستوطنين المسجد الاقصى المبارك
السعودية والاردن وتركيا وقطر يدينون بشدة اقتحام بن غفير برفقة عدد من المستوطنين للمسجد الاقصى
السفير الاميركي لدى الكيان الصهيوني: تعريض الوضع الراهن في القدس للخطر "غير مقبول"
الهلال الاحمر الفلسطيني: 22 إصابة خلال اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين في عصيرة القبلية جنوب نابلس
الكويت تعدم 5 اشخاص بينهم متورط في تفجير مسجد الامام الصادق عام 2015 وهو ينتمي لتنظيم داعش الارهابي
بوتين: مستعدون لتقديم الحبوب مجانا للدول الأكثر فقرا بأفريقيا ونتمسك برفع العقوبات للعودة إلى تصدير الحبوب
رئيسة البنك المركزي الاوروبي: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤدي الى ارتفاع التضخم
الدفاع الروسية: ضربات صاروخية لمواقع عسكرية أوكرانية ومخازن مسيرات بحرية وأسلحة غربية
رئيس الاتحاد الإفريقي: ندين بشدة التمرد في النيجر ونطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس
الدول الافريقية في مجلس الامن الدولي تدعو لعقد جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة التطورات في النيجر
حزب الله يدعو للمشاركة في المسيرة العاشورائية يوم السبت بعد انتهاء المصرع الحسيني الذي تبدأ تلاوته عند الـ7 صباحا في مجمع سيد الشهداء (ع) ــــ الضاحية الجنوبية
انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة أجرة في منطقة السيدة زينب وأنباء عن وقوع إصابات
منذ 1 ساعة
27 July، 2023
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بالصور.. انفجار في منطقة السيدة زينب بريف دمشق
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