انفجار في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2023 - 19:58

انفجار في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق

منذ 1 ساعة 27 July، 2023
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