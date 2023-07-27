الأمن الروسي: إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية روسية مزودة بصواريخ عالية الدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2023 - 15:32

الأمن الروسي: إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية روسية مزودة بصواريخ عالية الدقة

منذ 55 mins 27 July، 2023
أخبار موقع المنار

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