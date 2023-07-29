النائب رعد : لا بد من أخذ معاناة شعبنا في عين الإعتبار وإنجاز الإستحقاق الرئاسي

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ”لكلِّ فريقٍ من اللبنانيين حقّ أن يُدلي بدلوه”، وقال إننا:” نحب لكلِّ اللبنانيين أن يتفاهموا على الإستحقاقات الكبرى التي تهمهم جميعا”.

وفي كلمات له في جباع وكفرملكي وروم قال:”إذا كانوا غير قادرين على أن يتفاهموا في هذه المرحلة فليأخذوا وقتهم ، لكنّ عليهم أن يلتفتوا إلى معاناة الشعب من ضعف الخدمات وسعر صرف الليرة وتدني قيمتها الشرائية ومن الوضعين الصحي والتعليمي ، خاصةً وأن العام الدراسي المقبل بات مهدّدًا ، وفي ظل الواقع المأساوي لمستشفياتنا ، ونحن نعلم مدى صعوبة الوضع الصحي ، وإذا ما احتاج مريض لعملية جراحية كيف يتداعى من حوله وأهل بلدته ، كي يتمكنوا وبالكاد من جمع كلفة الإستشفاء”.

أضاف رعد :” لذا يجب علينا أن نفكر بتفاهم يوصلنا الى إنجاز الإستحقاق الرئاسي الذي نحن الآن بصدده ، وذلك بلحاظ أن ناسنا لم تعد قادرة بعد على تحمّل المزيد ، فإن ما نأمله ونسعى إليه هو أن ننفتح على النقاش حول الإستحقاق الرئاسي مع كل الآخرين ، وعلينا جميعًا مع شركائنا في البلد أن نتفاهم من أجل أن نصل إلى النتيجة المتوخات لمصلحة كل اللبنانيين “.

المصدر: موقع المنار