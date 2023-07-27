الدفاع الروسية: صد تسع هجمات في مناطق أفدييفكا ومارينكا وشمالي كيروفو في دونيتسك – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2023 - 15:32

الدفاع الروسية: صد تسع هجمات في مناطق أفدييفكا ومارينكا وشمالي كيروفو في دونيتسك

منذ 59 mins 27 July، 2023
أخبار موقع المنار

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