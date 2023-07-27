الدفاع الروسية: استهداف الصواريخ والأسلحة والمعدات العسكرية الواردة من الدول الأوروبية وأمريكا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2023 - 15:32
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الرئيس ميقاتي: عدم اكتمال النصاب المطلوب حتم إلغاء جلسة مجلس الوزراء اليوم وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا
الرئيس ميقاتي: سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان
الرئيس ميقاتي حثّ نواب حاكم مصرف لبنان على عدم الاستقالة: لا أخشى حصول قفزات كبيرة بسعر الصرف
الرئيس ميقاتي: لم انجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة ونحن نناقش فرصة اعطاء تمويل مؤقت لضبط الامور
الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يواصل لقاءاته مع المسؤولين في لبنان
الرئيس بري بعد لقائه لودريان جدد التأكيد أن كوة قد فتحت في الملف الرئاسي
الموفد الرئاسي الفرنسي زار الضاحية الجنوبية والتقى مسؤولين في حزب الله
لودريان التقى مساء في قصر الصنوبر عضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي
كرامي: مرشح تكتل التوافق الوطني هو سليمان فرنجية ومع ذلك فأننا على استعداد للمشاركة في التشاور حول مواصفات الرئيس
السفير السعودي وليد بخاري: السعودية لا تتدخل بأسماء المرشحين للرئاسة وليس لديها أي مبادرة لدعم أي اسم مطروح
مجموعات من المستوطنين بينهم وزراء صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"
الأوقاف الإسلامية: قرابة 2140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك اليوم
وزير الأمن القومي الصهيوني يقتحم المسجد الأقصى المبارك برفقة عشرات المستوطنين
قوات الإحتلال تصادر مفاتيح مصلى قبة الصخرة بعد الإعتداء على حراس المسجد الأقصى
قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى
كتيبة العياش: مجاهدونا يستهدفون مستوطنة رام أون في غلاف جنين بصاروخ من طراز قسام-1 ردا على الاقتحامات
حماس: الاقتحامات منذ الصباح من قبل المستوطنين ووزراء صهاينة تصعيد خطير للحرب الدينية على القدس والمسجد الأقصى
بوتين في المنتدى الروسي الافريقي: الغرب وضع العراقيل أمام صادرات الحبوب الروسية
بوتين: الغرب استغل اتفاق الحبوب للحصول على احتياجاته وحرم الدول الفقيرة من حقوقها
بوتين : مستعدون لتقديم الحبوب مجانا للدول الأكثر فقرا في أفريقيا
بوتين: نتمسك برفع العقوبات للعودة إلى تصدير الحبوب
الدفاع الروسية: ضربات صاروخية لمواقع عسكرية أوكرانية ومخازن مسيرات بحرية وأسلحة غربية
وزير خارجية النيجر: بصفتي رئيسا مؤقتا للحكومة أدعو الديمقراطيين لإفشال الانقلاب الذي يشكل خطرا على البلاد
رئيس الاتحاد الإفريقي: ندين بشدة التمرد في النيجر ونطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس
الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى تصعيد إسرائيلي خطير ضمن مخططات تهويد القدس
جهاز الأمن الداخلي في السويد: تعرض البلاد لوضع خطير بعد سماحها بالاساءة للقرآن
حزب الله يدعو للمشاركة في المسيرة العاشورائية يوم السبت بعد انتهاء المصرع الحسيني الذي تبدأ تلاوته عند الـ7 صباحا في مجمع سيد الشهداء (ع) ــــ الضاحية الجنوبية
الدفاع الروسية: استهداف الصواريخ والأسلحة والمعدات العسكرية الواردة من الدول الأوروبية وأمريكا
منذ 59 mins
27 July، 2023
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