الرئيس ميقاتي: عدم اكتمال النصاب المطلوب حتّم إلغاء جلسة مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2023 - 13:04

الرئيس ميقاتي: عدم اكتمال النصاب المطلوب حتّم إلغاء جلسة مجلس الوزراء

منذ 1 ساعة 27 July، 2023
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