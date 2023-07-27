عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم 27-7-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الخميس 27-7-2023.

العناوين

الأخبار:

رجا سلامة للأوروبيين: أجوبة سوريالية

لودريان يبدأ اجازته في لبنان ويعود للعمل في ايلول

لا تعيين مقابل قانون يحمي نواب الحاكم

النهار:

أزمة الحاكمية تبعثر الحكومة ولا مخرج بعد… سلامة في مطالعة وداعية: أنا كبش المحرقة

الجمهورية:

حوار أيلول: إمتحان جديد للمعطلين

هل يعود لودريان ببرنامج وأسم الرئيس؟

البناء:

لودريان يتبادل الأدوار مع القيادات مع تجزئة الحوار: هاتوا مبادراتكم لضمان النصاب والانتخاب

ترجيح فشل الجلسة الحكومية بالانعقاد وتأكيد عجزها عن تعيين حاكم جديد… والمردة يقاطع

وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان في أول آب خيار حتمي… والاستقالة تتراجع بين الاحتمالات

اللواء:

سلامة يطوي صفحته ويحمِّل السياسيِّين المسؤولية محذراًَ من استمرار الإنهيار

اجتماع مسيحي غداً لتحديد الموقف من طروحات لودريان

الديار:

الرئاسة في ثلاجة الانتظار… أزمة «المركزي» تُؤرق القيادات اللبنانية

قطار دمج النازحين يسير والحكومة تواجهه بخلافات بين الوزراء

سلامة: منعنا انهيار النظام بأكمله وأنا أصبحت «كبش محرقة»

الأسرار

النهار

ينقل عائدون من دول إفريقية وغربية، المآسي التي تواكب الجاليات اللبنانية في هذه الدول بفعل ترهّل الديبلوماسية اللبنانية، وغيابها عن مواكبة ومتابعة شؤون هذه الجاليات وشجونها.

يلاحظ ازدياد معدل جرائم القتل العائلية وفي ما بين الاقارب وابناء البلدة الواحدة.

يتردد ان هيئات الاستشارات في وزارة العدل اعتبرت ان المناقلات الديبلوماسية في وزارة الخارجية لا تحقق العدالة ما بين الديبلوماسيين.

عاد الطلب على الايجارات بل زاد عما سبق بسبب عدم القدرة الحالية لدى الشباب على الشراء.

الجمهورية

توصّلت التحقيقات الخارجية الى تحديد هوية المتلاعبين بأسعار العملة الخضراء في عطلة نهاية الأسبوع، وليس مُستبعداً صدور قرار بفرض عقوبات على شركات مالية وأشخاص في وقت قريب.

يقوم بعض السّاعين إلى النجومية الرئاسية باتصالات لترتيب مواعيد لهم في عاصمة خليجية، لكن على رغم المساعي التي بذلوها فإنه لم يتم ترتيب موعد لأحد منهم بعد.

اللواء

ما تزال الأونروا تتجاهل المطالبة بدفع فواتير الكهرباء في المخيمات، مع العلم أن هناك اتفاقاً على ذلك مع شركة الكهرباء.

جرت اتصالات مع شخصيات مصرفية للتعيين في مركز حاكم مصرف لبنان، ضمن أولويات، لو توافرت الفرصة لإنعقاد جلسة التعيين.

البناء

يقول إعلاميون روس بارزون على صلة بالكرملين إن نقاشاً جدياً يجري في دوائر القرار حول كيفية وقف حرب الاستنزاف الأميركية المبنية على عدم وجود قوات أميركيّة في أوكرانيا مقابل عدم قيام روسيا بفعل المثل في سورية، حيث تتواجد قوات أميركيّة يوازيه نقاش لكيفية ترجمة الحرص على العلاقة مع تركيا دون استخدام هذه العلاقة الى ورقة مساومة تركية لتحسين الشروط مع الغرب.

قال مرجع سياسي إن التعامل الحذر مع مبادرة المبعوث الرئاسي الفرنسي بين تجنب إطلاق توقعات الفشل عبر الإيحاء بأنها فرصة للحل وتجنب إعلان الرفض بالإيحاء أنها موضع دراسة نابع من القناعة المسبقة، بأن لا ظروف ناضجة للحلول وأن تقطيع الوقت يستدعي التنبه لعدم تحمّل مسؤولية فشل المبادرة.

المصدر: صحف