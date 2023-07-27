الناطق باسم حركة الجهـاد الإسـلامي طارق سلمي: ندعو الشباب الفلسطيني للاشتباك مع قوات الاحتلال على نقاط التماس ردًا على اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 27 2023 - 10:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله: نخوض في كل يوم معركة الحرب على الوعي وعقول الشباب اللبناني هي المستهدفة
السيد حسن نصرالله: يجب أن لا نكتفي بالدفاع في معركة الوعي بل يجب أن نهجم كما كنا نفعل بالمقاومة
السيد نصرالله: ظاهرة المضائف تتضمن إيجابيات كثيرة ويجب أن تكون بنية القربة وهو عمل مستحب بإجماع المسلمين
الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يواصل لقاءاته مع المسؤولين في لبنان
الموفد الرئاسي الفرنسي يزور الضاحية الجنوبية اليوم الخميس للقاء مسؤولين في حزب الله
لودريان التقى مساء في قصر الصنوبر عضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي
كرامي: مرشح تكتل التوافق الوطني هو سليمان فرنجية ومع ذلك فأننا على استعداد للمشاركة في التشاور حول مواصفات الرئيس
المصدر الوزاري: نواب الحاكم جددوا مطالبتهم بمواكبة حكومية خلال فترة توليهم إدارة المصرف المركزي
المصدر الوزاري: مطلب نواب الحاكم يقوم على عدم مس الدولة بحجم الدولارات المتبقية في خزينة المصرف المركزي
رياض سلامة: أنجزنا كل ما طلبه صندوق النقد الدولي بدءا من التدقيق في موجودات المصرف ومرورا بتنفيذ الإصلاح المصرفي
سلامة: أزمة نواب الحاكم ترتبط بمطالبهم أي التغطية القانونية وفي 31 تموز ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم
وزير الطاقة والمياه للمنار: تجديد اتفاق الفيول اويل مع العراق يزيد ساعات التغذية بشرط توافر الظروف المالية والتشغيلية
وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام يتبلغ من البنك الدولي موافقته الرسمية على المشروع المتعلق بالأمن الغذائي
مجموعات من المستوطنين بينهم وزراء صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"
أكثر من ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"
قوات الإحتلال تصادر مفاتيح مصلى قبة الصخرة بعد الإعتداء على حراس المسجد الأقصى
حماس: الاقتحامات منذ الصباح من قبل المستوطنين ووزراء صهاينة تصعيد خطير للحرب الدينية على القدس والمسجد الأقصى
يقيم حزب الله مجلساً عاشورائياً مركزياً عند الساعة 20:45 بتوقيت بيروت في باحة عاشوراء ـــ الجاموس طيلة ليالي عاشوراء للعام 1445هــ
الناطق باسم حركة الجهـاد الإسـلامي طارق سلمي: ندعو الشباب الفلسطيني للاشتباك مع قوات الاحتلال على نقاط التماس ردًا على اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك
منذ 1 ساعة
27 July، 2023
عاجل
التعليقات
ذات صلة
بمشاركة 49 بلدا إفريقيا.. انطلاق قمة “روسيا – إفريقيا” في بطرسبورغ
وزير الطاقة الروسي: نتوقع إنتاج 515 مليون طن من النفط هذه السنة
استشهاد الطفل الفلسطيني فارس أبو سمرة برصاص الاحتلال في قلقيلية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
حصاد تموز
إغلاق
مشاهدة