المستشارة القضائية للحكومة الصهيونية تعلن تأييدها لإلغاء قانون يمنع عزل نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2023 - 21:24

المستشارة القضائية للحكومة الصهيونية تعلن تأييدها لإلغاء قانون يمنع عزل نتنياهو

منذ 3 ساعة 25 July، 2023
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