مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة يوم الخميس المقبل لبحث الوضعين المالي والنقدي مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2023 - 17:52
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مجلس الوزراء يعقد جلسة يوم الخميس المقبل لبحث مستجدات الوضعين المالي والنقدي مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان
الرئيس نبيه بري يؤكد خلال استقباله الرئيس نجيب ميقاتي على وجوب عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
الرئيس نجيب ميقاتي يصدر مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم السبت المقبل لمناسبة ذكرى عاشوراء
المبعوث الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان وصل إلى بيروت والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري
الشيخ نعيم قاسم: هناك قوى تريد الرئاسة المدعومة بمظلة خارجية كخريطة للغلبة وتصفية الحسابات وإضعاف قوة المقاومة
النائب محمد رعد: نسعى للنهوض بالبلاد ولكن على قاعدة حفظ سيادة قرارنا الوطني وهذه السيادة مسؤولية المقاومة
الوزير علي حمية: وزارة الأشغال العامة ستكون الذراع اللوجستي للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة
مصلحة الارصاد الجوية في بيروت تنفي المعلومات المتداولة عن أن درجة الحرارة ستبلغ 45 درجة في أول شهر آب
وزارة البيئة: نحذر من ارتفاع في مؤشر خطر الحرائق ابتداء من يوم الخميس المقبل في المناطق اللبنانية كافة
وزارة البيئة: يرجى من المواطنين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة وتجنب إشعال النار قرب المناطق الحرجية والزراعية
الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 3 فلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في جبل جرزيم في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
حركة حماس تزف شهداء القسام الثلاثة في نابلس وتؤكد أن جريمة اغتيالهم لن تمر دون رد من المقاومة
كتائب القسام: شهداء نابلس انطلقوا لتنفيذ هجوم على أهداف معادية فاصطدموا بقوة صهيونية واشتبكوا معها
الهلال الأحمر الفلسطيني: 13 إصابة اختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل قرية بيتا جنوب نابلس
إعلام العدو: رئيس "الشاباك" رونين بار أبلغ لابيد أن الوضع الحالي يُضعف أمن الدولة وهناك خشية من أعمال عنف وفوضى داخلية
وكالة سانا: شرطة ريف دمشق تؤكد اصابة مدنيين اثنين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة السيدة زينب(ع)
قوات الاحتلال الأميركي: مقاتلة روسية أطلقت يوم الأحد قنابل مضيئة على مسيرة أميركية فوق سوريا ما أدى إلى إتلاف محركها
وزارة الدفاع الإيرانية تسلم الجيش وحرس الثورة الإسلامية صواريخ كروز بحرية بعيدة المدى تحمل اسم "أبو مهدي المهندس"
المتحدث باسم مناورات "فدائيو سماء الولاية" للقوة الجوية في الجيش الإيراني يعلن انتهاء المناورات بنجاح
مجلس النواب الليبي يصوت بالأغلبية المطلقة على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس حكومة جديد للبلاد
الكرملين: روسيا تبحث مع الدول الإفريقية في سانت بطرسبورغ وقف صفقة الحبوب وجهود موسكو في دعم الأسواق العالمية
رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: العقوبات على موسكو سيكون لها عواقب كارثية على أسواق الغذاء العالمية
اليونان: توقعات ببلوغ الحرارة 41 درجة مئوية و44 درجة في وسط البلاد مع استمرار الحرائق في جزيرة رودوس
مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية: الأحوال الجوية تجعل خطر اندلاع حرائق وانتشارها مرتفعا جدا بالنسبة لمعدلات فصل الصيف
حزب الله يدعو للمشاركة في المسيرة العاشورائية يوم السبت بعد انتهاء المصرع الحسيني الذي تبدأ تلاوته عند الـ7 صباحا في مجمع سيد الشهداء (ع) ــــ الضاحية الجنوبية
يقيم حزب الله مجلساً عاشورائياً مركزياً عند الساعة 20:45 بتوقيت بيروت في باحة عاشوراء ـــ الجاموس طيلة ليالي عاشوراء للعام 1445هــ
مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة يوم الخميس المقبل لبحث الوضعين المالي والنقدي مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان
منذ 12 mins
25 July، 2023
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