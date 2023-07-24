النقابة الطبية في الكيان الصهيوني تعلن الإضراب غدا الثلاثاء (تقارير صحفية) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2023 - 23:50
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الامين العام لحزب الله السيد نصرالله: العدو اليوم يعيش اسوأ ايامه وهذا يضعه على طريق الانهيار والاختفاء بإذن الله
السيد نصرالله: الجرحى بيننا هم تأكيد على البصيرة والاستمرار بخط الإمام الحسين عليه السلام مهما بلغت التضحيات
السيد نصرالله: عام 1982 عندما اجتاح العدو الاسرائيلي لبنان كان هناك جيل لبناني كانت قناعاته بأن هذا الجيش يمكن أن يهزم
السيد نصرالله: قناعتنا تُرجمت بمقاومة ميدانية ألحقت الهزيمة بالعدو عام 1985 واستمرت إلى الهزيمة الكبرى في العام 2000
السيد نصرالله: هناك أنواع من الحروب منها العسكرية والاقتصادية وأخطر الحروب هي الحرب الفكرية الاعلامية
السيد نصرالله: أدوات هذه المعركة مختلفة منها الاعلام والانترنت وغيرها ونحن نخوض المعركة بكل ساحاتها
السيد نصرالله: الحرب على الوعي أخطر من أي وقت مضى ولطالما عمل أهل الباطل على عدم السماح لأهل الحق بايصال صوتهم
السيد نصرالله: آلاف الفضائيات موجودة ولكن هناك قنوات محجوبة كقناة المنار وعلى وسائل التواصل هناك كلمات محظور استخدامها
السيد نصرالله: الأعداء يعملون على بث الشائعات والاتهامات وتصلنا تقارير عن الاتهامات لحزب الله بما هو كذب
السيد نصرالله: في لبنان قالوا للناس أن مشكلتكم المقاومة وتخلوا عنها تتسحن أحوالكم ولكن لو تخلو عنها لخسرنا كل شيء
السيد نصرالله: قدموا الوعود الكاذبة كما فعلت أميركا و"اسرائيل" بالفلسطينيين حين وعدوهم بدولة وفق "أوسلو" ولكن كذبوا
السيد نصرالله: عقول شباننا وشاباتنا وأهلنا مستهدفة وكلنا لدينا مسؤولية بأن نكون على بينة من أمرنا
السيد نصرالله: يجب أن تكون لدينا قناعات مبنية على أسس ولدينا منطق ودليل ولذلك طوال 40 عاما لم يستطيعوا المساس بنا
السيد نصرالله: الناس لم يتخلوا عن المقاومة رغم المصاعب الاقتصادية والمعيشية منذ 2019 وبيئة المقاومة بقيت ثابتة وصلبة
السيد نصرالله: يجب تحصين مجتمعنا من خلال التبيين خصوصاً في بيئتنا التي تنتمي لمدرسة آل البيت عليهم السلام
الكنيست الصهيوني يقر قانون التغييرات القضائية بأغلبية 64 صوتا ووزير الحرب يصوت لصالحه
وزير المال الصهيوني: بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية
وزير القضاء الصهيوني: اتخذنا الخطوة الأولى في عملية تاريخية لإصلاح نظامنا القضائي
زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد: لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة وسنستأنف أمام المحكمة العليا
لابيد: لا يوجد لدينا رئيس وزراء في إسرائيل لأن نتنياهو أصبح دمية في يد سلسلة من المتطرفين
إعلام العدو: عشرات طياري الاحتياط الصهاينة أبلغوا قادتهم رفض الخدمة فورا بعد إقرار قانون التغييرات القضائية
رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية في الكيان الصهيوني: أي تقدم أحادي الجانب في التعديل القضائي ستكون له عواقب وخيمة
تراجع بورصة تل أبيب 1.6% وانخفاض الشيكل 0.3% أمام الدولار بعد اقرار قانون التعديلات القضائية
المنتخب العراقي ينسحب من بطولة العالم للمبارزة رافضاً مقابلة منتخب الكيان الصهيوني
تظاهرات مليونية في عدد من المحافظات اليمنية تنديداً بجريمة تدنيس القرآن الكريم
بيان مسيرات اليمن: جرائم الإحراق المتكررة التي تحدث في السويد والدنمارك جرائم شنيعة يعمل على إذكائها اللوبي اليهودي
بيان المسيرات: الحكومات الغربية رضيت لنفسها أن تكون أداة طيعة في يد الصهيونية العالمية الساعية إلى نشر كل أنواع الفساد
بيان المسيرات: لن نتوانى عن أي عمل متاح ننتصر به لله ولرسوله ولكتابه وللمقدسات الإسلامية
مالي تلغي اللغة الفرنسية من قائمة اللغات الرسمية للبلاد في الدستور الجديد
يقيم حزب الله مجلساً عاشورائياً مركزياً عند الساعة 20:45 بتوقيت بيروت في باحة عاشوراء ـــ الجاموس طيلة ليالي عاشوراء للعام 1445هــ
النقابة الطبية في الكيان الصهيوني تعلن الإضراب غدا الثلاثاء (تقارير صحفية)
منذ 4 ساعة
24 July، 2023
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