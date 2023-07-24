الاتحاد العمالي في الكيان الصهيوني يبحث اعلان اضراب عام – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2023 - 19:34

الاتحاد العمالي في الكيان الصهيوني يبحث اعلان اضراب عام

منذ 1 ساعة 24 July، 2023
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