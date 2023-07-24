الجهة المنظمة للاحتجاجات في كيان العدو: “حكومة الخراب صوتت لسحق (دولة إسرائيل) وسنقاتلها حتى النهاية” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2023 - 19:34
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الكنيست الصهيوني يقر قانون التغييرات القضائية بأغلبية 64 صوتا ووزير الحرب يصوت لصالحه
وزير المال الصهيوني: بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية
وزير القضاء الصهيوني: اتخذنا الخطوة الأولى في عملية تاريخية لإصلاح نظامنا القضائي
زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد: لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة وسنستأنف أمام المحكمة العليا
لابيد: لا يوجد لدينا رئيس وزراء في إسرائيل لأن نتنياهو أصبح دمية في يد سلسلة من المتطرفين
إعلام العدو: عشرات طياري الاحتياط الصهاينة أبلغوا قادتهم رفض الخدمة فورا بعد إقرار قانون التغييرات القضائية
رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية في الكيان الصهيوني: أي تقدم أحادي الجانب في التعديل القضائي ستكون له عواقب وخيمة
تراجع بورصة تل أبيب 1.6% وانخفاض الشيكل 0.3% أمام الدولار بعد اقرار قانون التعديلات القضائية
تظاهرات مليونية في عدد من المحافظات اليمنية تنديداً بجريمة تدنيس القرآن الكريم
بيان مسيرات اليمن: جرائم الإحراق المتكررة التي تحدث في السويد والدنمارك جرائم شنيعة يعمل على إذكائها اللوبي اليهودي
بيان المسيرات: الحكومات الغربية رضيت لنفسها أن تكون أداة طيعة في يد الصهيونية العالمية الساعية إلى نشر كل أنواع الفساد
بيان المسيرات: لن نتوانى عن أي عمل متاح ننتصر به لله ولرسوله ولكتابه وللمقدسات الإسلامية
مالي تلغي اللغة الفرنسية من قائمة اللغات الرسمية للبلاد في الدستور الجديد
يقيم حزب الله مجلساً عاشورائياً مركزياً عند الساعة 20:45 بتوقيت بيروت في باحة عاشوراء ـــ الجاموس طيلة ليالي عاشوراء للعام 1445هــ
الجهة المنظمة للاحتجاجات في كيان العدو: “حكومة الخراب صوتت لسحق (دولة إسرائيل) وسنقاتلها حتى النهاية”
منذ 2 ساعة
24 July، 2023
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