وزارة الدفاع الإيرانية تصدر بيانا بخصوص استمرار الإساءة للقرآن الكريم

أصدرت وزارة الدفاع الإيرانية بيانا بخصوص استمرار الإساءة للقرآن الكريم، عقب قيام المتطرف سلوان موميكا مجددا بتدنيس المصحف في السويد.

وأكدت دائرة التوجيه السياسي في وزارة الدفاع الإيرانية، في بيانها، أن “استمرار الإساءة للقرآن الكريم يدل على وجود دجل ممنهج يهدف إلى ترويج العنف والحقد، وبث الخلافات بين الأديان وشعوب العالم”.

وأشار البيان إلى أن “استمرار هذه الإساءة، رغم نهي القادة وزعماء أتباع الأديان السماوية والإدانات العالمية للخرق الفاضح لحقوق الأديان في السويد، يدل على وجود اختراق تقوم به الصهيونية العالمية وانقياد وتبعية السويد لها”.

وذكر البيان أن “الهدف الأساس لهذه الإساءة هو حرف أنظار الرأي العام العالمي عن التطورات الداخلية في الكيان الصهيوني الذي يوشك على الانهيار”.

ودعت وزارة الدفاع الإيرانية في البيان، كافة قادة الدول الإسلامية إلى “القيام برد مؤثر ورادع لمنع تكرار مثل هذه الإساءات ومعاقبة منفذي هذه الخطوات المشؤومة”.

المصدر: وكالة فارس