زحمة خانقة على طريق ضهر البيدر باتجاه بيروت نتيجة حادث سير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 21 2023 - 11:34

زحمة خانقة على طريق ضهر البيدر باتجاه بيروت نتيجة حادث سير

منذ 52 mins 21 July، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

حصاد تموز
حصاد تموز 2006

إغلاق مشاهدة