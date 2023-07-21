زحمة خانقة على طريق ضهر البيدر باتجاه بيروت نتيجة حادث سير – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2023 - 11:34
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في المجلس العاشورائي: يُؤسفنا ويحزننا ما جرى من عمل قبيح يدنس مصحفنا الشريف
السيد نصر الله: أدعو الأخوة والأخوات للحضور في المساجد حاملين مصاحفهم والاعتصام به مطالبين الدولة بأخذ موقف تجاه السويد
السيد نصر الله: نطالب الحكومة اللبنانية بسحب السفير أو القائم بالأعمال من السويد وأن تقوم بطرد السفير السويدي من لبنان
السيد نصر الله: المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية أن تضغط على دولها لطرد سفراء دولة السويد وسحب سفرائهم منها
وزير الخارجية الإيراني يبعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في السويد
حسين أمير عبد اللهيان يطالب انطونيو غوتيريش بالتنديد بهذا العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لمنع تكراره
عبد اللهيان: على غوتيريش دعوة الدول الأعضاء في المنظمة للوقوف بوجه من يقف خلف هذه الأعمال والتعامل معه بقوة
الخارجية الايرانية تستدعي سفير السويد وتبلغه احتجاج الجمهورية الإسلامية في إيران على الاساءة المتكررة للقرآن الكريم
مجلس التعاون الخليجي: ندين تدنيس المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم
مجلس التعاون الخليجي: يجب على سلطات السويد وقف هذه الأفعال المشينة التي تستفز مشاعر المسلمين في العالم أجمع
قوات الإحتلال الصهيوني تقتحم مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة معززة بعدة آليات وجرافة عسكرية
المقاومون الفلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال بصليات من الرصاص
المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: إدراج أسماء مسؤولين أفغان في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي لن يفيد أي جهة
زحمة خانقة على طريق ضهر البيدر باتجاه بيروت نتيجة حادث سير
منذ 52 mins
21 July، 2023
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