السيد نصر الله: نداء خاص اوجهه باعتصامات بعد صلاة الجمعة وان نطالب الحكومة اللبنانية بسحب السفير السويدي احتجاجا على تدنيس مقدس المسلمين وان تقوم بطرده من لبنان وهذا اضعف الايمان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 22 2023 - 23:58

السيد نصر الله: نداء خاص اوجهه باعتصامات بعد صلاة الجمعة وان نطالب الحكومة اللبنانية بسحب السفير السويدي احتجاجا على تدنيس مقدس المسلمين وان تقوم بطرده من لبنان وهذا اضعف الايمان

منذ 2 يوم 20 July، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

حصاد تموز
حصاد تموز 2006

إغلاق مشاهدة