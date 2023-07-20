السيد نصر الله: ادعو جميع الاخوة والاخوات غدا في صلاة الظهرين والجمعة ان لا يكون يوم جمعة عاديا ويجب ان تمتلئ المساجد والمصليات نصرة لمصحفهم والتجمع امام المساجد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2023 - 23:52

السيد نصر الله: ادعو جميع الاخوة والاخوات غدا في صلاة الظهرين والجمعة ان لا يكون يوم جمعة عاديا ويجب ان تمتلئ المساجد والمصليات نصرة لمصحفهم والتجمع امام المساجد

منذ 2 ساعة 20 July، 2023
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