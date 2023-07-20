السيد نصر الله: تدنيس المصحف يمس كل المسلمين وادعو الشعوب العربية والاسلامية الى مطالبة حكوماتها ان تسحب سفراءها من السويد وتطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والاسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2023 - 23:52

السيد نصر الله: تدنيس المصحف يمس كل المسلمين وادعو الشعوب العربية والاسلامية الى مطالبة حكوماتها ان تسحب سفراءها من السويد وتطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والاسلامية

منذ 2 ساعة 20 July، 2023
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