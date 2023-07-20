السيد نصر الله: تدنيس المصحف يمس كل المسلمين وادعو الشعوب العربية والاسلامية الى مطالبة حكوماتها ان تسحب سفراءها من السويد وتطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والاسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 20 2023 - 23:52
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في المجلس العاشورائي: يُؤسفنا ويحزننا ما جرى من عمل قبيح يدنس مصحفنا الشريف
السيد نصر الله: يجب أن يرى العالم كله كيف نحتضن قرآننا ويجب على العالم أن يرى كيف نحمي قرآننا بدمائنا وبفلذات أكبادنا
السيد نصر الله: أدعوا الأخوة والأخوات الحضور في المساجد حاملين مصاحفهم والاعتصام به مطالبين الدولة بأخذ موقف تجاه السويد
السيد نصر الله: نطالب الحكومة اللبنانية بسحب السفير أو القائم بالأعمال من السويد وأن تقوم بطرد السفير السويدي من لبنان
السيد نصر الله: ما قام به العراق شجاع وممتاز وعلى الدول العربية والإسلامية أن تحذو حذوه كي لا يتكرر ما حصل في السويد
السيد نصر الله: المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية أن تضغط على دولها لطرد سفراء دولة السويد وسحب سفرائهم منها
السيد نصر الله: تدنيس المصحف يمس كل المسلمين والخطوة اللاحقة تكون بقطع العلاقات مع السويد إذا تكررت الإساءة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: السكوت على جريمة إهانة القرآن الكريم جريمة بحجم إبادة البشرية جمعاء
الشيخ قبلان: السلطات السويدية ترتكب أسوأ جريمة ثقافية وكونية باسم الحرية وأي ضرر يطال المصالح السويدية أمر مبرر
نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية ووضعوا تواريخ زمنيّة لتنفيذها
خطة نواب الحاكم: إعادة النّظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف
خطة نواب الحاكم: معالجة الفجوة الماليّة وحماية الودائع والتّعاون بين المركزي والمجلس النّيابي والحكومة في ضبط الدولار
كتلة الوفاء للمقاومة: إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو همٌ وطني بالأصل يتوجب على اللبنانيين تحمل المسؤولية إزاءه
الوفاء للمقاومة: أي رهان على مساعدة أصدقاء لانتخاب رئيس لا يصحّ أن يتحوّل خياراً بديلاً عن الجهد الوطني أو معطلاً له
الرئيس بري: ليس من لغة يفهمها العدو إلا لغة المقاومة لردع عدوانيته في فلسطين التي تمثل عاشوراء الأمة في عصرنا
جمعية المصارف: نستنكر ما تتعرض له المصارف من إعتداءات وسنضطر للعودة إلى الإجراءات المتشددة بدءاً من صباح الجمعة
جمعية المصارف: سيتم تأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرافات الآلية مع إمكانية إقفال بعض الفروع مؤقتا
سقوط 4 جرحى جراء حريق في مخيم للنازحين السوريين في سينيق - صيدا جراء انفجار قارورة غاز واحتراق 6 خيم
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يصدر تقريره السنوي حول تطبيق القرار 1701: الطرفان لم ينفذا كامل الاتفاق
إعلام العدو: إصابة مستوطن بجراح خطيرة جراء عملية طعن في القدس المحتلة
جيش العدو: مقتل ضابطة وجرح جندي جراء سقوط حاوية عليهما أثناء عملهما في قاعدة "تسئيليم" جنوب الأراضي المحتلة
لجنة في الكنيست الصهيوني تقرّ إجراءً أساسياً في خطة الإصلاحات القضائية رغم تواصل الاحتجاجات
الخارجية الجزائرية: اعتراف الكيان الصهيوني بسيادة المغرب على الصحراء الغربية هو خرق للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن
الخارجية الجزائرية: قرار الكيان الصهيوني يؤكّد تواطؤ المحتلين في الدوس على حق الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي
الحكومة العراقية تقرر طرد السفيرة السويدية من الأراضي العراقية ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بتدنيس المصحف الشريف
العراق: آلاف المحتجين يتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد للتنديد بإهانة المصحف الشريف وسماح السلطات السويدية بذلك
روسيا تفرض قيودا على تنقل موظفي البعثة الدبلوماسية البريطانية ردا على قيود وضعتها لندن على البعثة الروسية فيها
التلفزيون الصيني: الصين وروسيا بدأتا تدريباتهما البحرية والجوية المشتركة في بحر اليابان
الخارجية الأوكرانية: اعتبار جميع السفن المبحرة إلى الموانئ الروسية والأوكرانية المحتلة ناقلات سلاح بدءاً من 21 تموز
الخارجية الأوكرانية : القوات المسلحة الأوكرانية لديها كل السبل لصد العدوان الروسي البحري
الولايات المتحدة تضع أكثر من 120 شركة روسية وعدداً من الشركات القرغيزية على القائمة السوداء للعقوبات
وزير الدفاع في كوريا الشمالية: رسو الغواصة النووية الأميركية في كوريا الشمالية قد تنطبق عليه شروط استخدام أسلحة نووية
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: نواجه موجة حر جديدة وعلينا توخّي الحذر كثيرا لأن الأوقات الصعبة لم تمرّ بعد
السيد نصر الله: تدنيس المصحف يمس كل المسلمين وادعو الشعوب العربية والاسلامية الى مطالبة حكوماتها ان تسحب سفراءها من السويد وتطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والاسلامية
منذ 2 ساعة
20 July، 2023
عاجل
التعليقات
ذات صلة
تظاهرات واسعة وإغلاق شوارع مركزية في الكيان الصهيوني للتعبير عن الرفض لمواصلة التعديلات القضائية
بالفيديو| السيد نصر الله يوجه الدعوة لنصرة للقرآن الكريم
السيد نصر الله: غدا امام المساجد كلكم مدعوون لنصرة مصحفكم وفي الليل كلكم مدعوون ان تاتوا الى المجالس ونحتضن نسخة من المصحف
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
حصاد تموز
إغلاق
مشاهدة