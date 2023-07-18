“جمعية مصارف”: ما هكذا يستعيد المودعون أموالا بددتها السياسات الخاطئة

قالت “جمعية مصارف لبنان” في بيان لها الثلاثاء “مرة جديدة تستهدف المصارف بموجة من الاعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان”، ولفتت الى انه “ما هكذا تعالج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالا بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين”.

واضاف البيان ان “المصارف تنبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن الموجودين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار في متابعة أعمالها وكأن شيئا لم يكن”، وتابع “بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنبا لحصول ما لا تحمد عقباه”، وقال “يبقى التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين هو الطريق الوحيد إلى الحل الناجع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام