عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 12:24
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لجنة الإدارة والعدل النيابية تناقش مع نواب حاكم البنك المركزي في مجلس النواب موضوع نيابة الحاكمية بعد مغادرة رياض سلامة
رويترز أحد نواب حاكم مصرف لبنان: البنك المركزي سيوقف عمل منصة صيرفة بعد انتهاء فترة عمل رياض سلامة
بيان اجتماع المجموعة الخماسية المنعقد في قطر بشأن لبنان: ناقشنا اتخاذ إجراءات ضد من يعرقل انتخاب رئيس جديد
بيان اجتماع المجموعة الخماسية بشأن لبنان: مستعدون لدعم تنفيذ إصلاحات اقتصادية يوصي بها صندوق النقد الدولي
بيان اجتماع المجموعة الخماسية بشأن لبنان: على أعضاء البرلمان الالتزام بمسؤوليتهم والشروع بانتخاب رئيس للبلاد
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية
سرايا القدس ـ كتيبة جنين: الاعتقالات ومداهمة البيوت الآمنة وخطف المجاهدين عمل مرفوض جملة وتفصيلا
حركة حماس: نجدد مطالبتنا السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبطال شعبنا الفلسطيني المعتقلين سياسيا
كتائب شهداء الأقصى: بنادقنا ورصاصنا سيبقى مشرعا بوجه الإحتلال ولن ننجر للفتن والمؤامرات التي يحوكها هو وأدواته
كتائب شهداء الأقصى: ندعو الأجنحة العسكرية والفصائل للإستمرار في توحيد الجهود وتعزيز اللحمة الوطنية والميدانية المقاوِمة
عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل: ندعو للإفراج بشكل فوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمطاردين للإحتلال
اعلام العدو: استمرار الاحتجاجات على التعديلات القضائية وعدد من المدن تشهد فعاليات مختلفة فيما يسمى "يوم التشويش"
نائب المندوب الروسي بالأمم المتحدة: هناك دلائل على تورط الاستخبارات الغربية وخاصة البريطانية بالهجوم على جسر القرم
وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم للقوات الأوكرانية بـ28 مسيرة على منطقة شبه جزيرة القرم
الرئاسة الاوكرانية: الهجوم الروسي على اوديسا وميكولايف يعرض حياة الملايين ممن يعتمدون على صادراتنا الغذائية للخطر
بولندا: 5 قتلى و8 جرحى بتحطم طائرة صغيرة فوق مستودع في مطار قرب العاصمة وارسو
عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة العدو
منذ 45 mins
18 July، 2023
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