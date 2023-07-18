عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 12:24

عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة العدو

منذ 45 mins 18 July، 2023
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