وكالة الأنباء القطرية: رئيس الوزراء القطري يبحث في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأزمة الأوكرانية والوضع في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 01:52
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تظاهرات في مخيم جنين وقطاع غزة تنديدا بالاعتقالات التي تنفذها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة
سرايا القدس ـ كتيبة جنين: الاعتقالات ومداهمة البيوت الآمنة وخطف المجاهدين عمل مرفوض جملة وتفصيلا
حركة حماس: نجدد مطالبتنا السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبطال شعبنا الفلسطيني المعتقلين سياسيا
كتائب شهداء الأقصى: نعلن براءتنا من اعتقال السلطة للمقاومين ونطالبها بتصحيح المسار
إعلام العدو يؤكد إصابة 5 مستوطنين بجروح وتضرر مركبات عقب رشقها بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم عدة بلدات في مدينة جنين
بيان اجتماع المجموعة الخماسية المنعقد في قطر بشأن لبنان: ناقشنا اتخاذ إجراءات ضد من يعرقل انتخاب رئيس جديد
بيان اجتماع المجموعة الخماسية بشأن لبنان: مستعدون لدعم تنفيذ إصلاحات اقتصادية يوصي بها صندوق النقد الدولي
بيان اجتماع المجموعة الخماسية بشأن لبنان: على أعضاء البرلمان الالتزام بمسؤوليتهم والشروع بانتخاب رئيس للبلاد
المكتب السياسي لحركة أمل: تأكيد على حق لبنان في أرضه بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر
المكتب السياسي لحركة أمل يندد بموقف الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى مستوى عال من التنسيق مع الدولة السورية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: منفتح للقاء مع الرئيس بشار الأسد وموقف سوريا حيال تركيا مهم
كنعاني: طهران لن تترك أي فرصة دبلوماسية لتأمين حقوقها والتوصل لاتفاق بشأن الملف النووي ممكن
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: مسار الحوار لتسوية الملف النووي ما زال مفتوحا
وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 700 جندي أوكراني على مختلف المحاور القتالية في الساعات الـ24 الماضية
الخارجية الروسية: تصريحات كييف بعد الهجوم على جسر القرم تؤكد تورط القيادة السياسية والأجهزة الخاصة لأوكرانيا في الهجوم
نائب رئيس الوزراء الروسي: المعطيات الأولية تشير إلى عدم تضرر دعامات جسر القرم جراء الهجوم عليه
وزارة الخارجية الروسية: توقف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب اعتبارا من الثلاثاء
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: القرار بشأن مبادرة البحر الأسود - صفقة الحبوب نهائي وليست هناك مفاوضات بهذا الشأن
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: الأوروبيون يواجهون واقعا اقتصاديا جديدا لم يختبروه منذ عقود
كندا: تواصل الحرائق التي تجتاح البلاد منذ أكثر من أسبوع والتي أسفرت عن احتراق أكثر من عشرة ملايين هكتار من الغابات
وكالة الأنباء القطرية: رئيس الوزراء القطري يبحث في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأزمة الأوكرانية والوضع في لبنان
منذ 18 mins
18 July، 2023
اخبار لبنان
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