حركة الجهاد الإسلامي: عملية تقوع البطولية هي رد طبيعي على جرائم العدو الاسرائيلي والمستوطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2023 - 11:16
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إعلام العدو: 3 اصابات بينها حالة خطيرة في عملية إطلاق نار عند حاجز تقوع جنوب بيت لحم وفرار المنفذ
الاحتلال يغلق جميع مداخل محافظة بيت لحم بعد عملية اطلاق النار على مدخل مستوطنة تقوع جنوباً
لجان المقاومة في فلسطين: نبارك عملية تقوع الفدائية ونعتبرها ردا طبيعياً على جرائم العدو وإرهاب مستوطنيه
مئات الآلاف من المستوطنين يتظاهرون في تل أبيب والقدس المحتلة ضد ما اسموه "الانقلاب القضائي" الذي تقوم به حكومة نتنياهو
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يغادر بغداد متوجهاً إلى سوريا في زيارة رسمية
مصادر يمنية: استشهاد يمنيّ نتيجة قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في صعدة
الوزير شرف الدين: قرار البرلمان الاوروبي حول النازحين مجحف ومشبوه وهم ليسوا أوصياء علينا
مجلس السيادة في السودان يعلن وصول ممثلين عنه إلى جدة في السعودية لاستئناف المحادثات مع ممثلين عن الدعم السريع
تظاهرة لآلاف العراقيين أمام السفارة الأميركية في بغداد مطالبين بوضع حدٍّ لتدخلات سفيرة واشنطن في شؤون بلادهم
وزيرة الخزانة الأمريكية: إنهاء الحرب في أوكرانيا هو أفضل ما يمكن أن نفعله للاقتصاد العالمي
سلطات القرم: القوات الجوية والبحرية تصد هجوما أوكرانيا بالمسيرات على شبه الجزيرة
وسائل إعلام روسية: دوي انفجارات قوية في مدينة لوغانسك بإقليم دونباس
كوريا الجنوبية: مصرع 33 شخصاً وفقدان 10 آخرين جراء هطول أمطار غزيرة
حركة الجهاد الإسلامي: عملية تقوع البطولية هي رد طبيعي على جرائم العدو الاسرائيلي والمستوطنين
منذ 41 mins
16 July، 2023
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