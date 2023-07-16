حركة الجهاد الإسلامي: عملية تقوع البطولية هي رد طبيعي على جرائم العدو الاسرائيلي والمستوطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2023 - 11:16

حركة الجهاد الإسلامي: عملية تقوع البطولية هي رد طبيعي على جرائم العدو الاسرائيلي والمستوطنين

منذ 41 mins 16 July، 2023
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