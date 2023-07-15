عائلة آية الله الشيخ عفيف النابلسي تقبلت التعازي برحيله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2023 - 22:12

عائلة آية الله الشيخ عفيف النابلسي تقبلت التعازي برحيله

منذ 3 ساعة 15 July، 2023
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لبنان

تقبلت عائلة آية الله العلامة الراحل الشيخ عفيف النابلسي التعازي برحيله في مجمع السيدة الزهراء (ع) في مدينة صيدا واستقبلت وفودا سياسية ورسمية ودينية وسفراء عربا واجانب وشخصياتٍ وزارية ونيابية ورؤساءَ احزابٍ وفصائلَ فلسطينية ووفودا اعلامية واجتماعية وثقافية وطبية وشعبية.
وابرق رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي معزياً ، كما اتصل معزيا رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي، وعددٌ من القيادات العراقية وشخصياتٌ عربية واجنبية واسلامية من لبنان والخارج.
وخلال تقبل التعازي القيت كلماتٌ اشادت ونوهت بعطاءاتِ وانجازات العلامة الراحل على الصعيد العلمي والفكري والجهادي.

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