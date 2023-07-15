نقل نتنياهو إلى قسم الطوارئ في مستشفى “شيبا” بعدما فقد وعيه وعانى آلاما في الصدر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2023 - 18:56
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السيد حسن نصر الله في رسالة للإمام الخامنئي: أعبر لسماحتكم عن الشكر لمواساتكم وتعزيتكم برحيل العلامة الشيخ عفيف النابلسي
السيد نصر الله للإمام الخامنئي: أبلغكم شكر ومحبة عائلة الفقيد وجميع محبيه وأسأل الله تعالى أن ينتصر بكم لجميع المظلومين
الشيخ نعيم قاسم: على الحكومة أن تخطو خطوة جريئة وتشكل وفدًا رسميًّا وتلتقي مع المسؤولين السوريين لإعادة النازحين
السيد هاشم صفي الدين: ما فعله الأوروبيون في موضوع النازحيين السوريين أمر قبيح وشنيع وكل توجيهاتهم إلى لبنان ساقطة
النائب محمد رعد: لا يسعنا إلا الوقوف بوجه القرار الأوروبي وأي قرار يمس سيادتنا ويعد تدخلًا بشؤوننا الداخلية والسيادية
النائب هاني قبيسي: لبنان دولة حرة صاحبة قرار ولن نرضى بأن يفرض أحد علينا قرارات تكرس تشتيت وطننا
قوات العدو الصهيوني تطلق القنابل المسيلة للدموع باتجاه وفد إعلامي كان يقوم بجولة برفقة النائب قاسم هاشم في مزارع شبعا
مراسل المنار: إصابة النائب هاشم ومعظم الصحافيين بالاختناق جراء استهدافهم من قبل قوات العدو بالقنابل المسيلة للدموع
مراسل المنار: قوات الاحتلال تطالب الصحافيين بمغادرة المنطقة رغم تراجعهم إلى خلف ما يسمى بخط الانسحاب
النائب هاشم للمنار: ليس هناك ما يسمى بخط الانسحاب ولا خطوط حمراء أمام الأجزاء المحتلة من أرضنا ومن حقنا الوصول إليها
النائب هاشم للمنار: إرادتنا المقاومة الوطنية ستبقى قوية وستحرر ما تبقى من أراضينا المحتلة
معلومات المنار: وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يعتذر عن ترؤس الوفد الذي شكلته الحكومة لزيارة دمشق وبحث ملف النازحين
وزير الخارجية عبد الله بوحبيب للمنار: الاعتذار عن ترؤس الوفد الذي كان مقرراً أن يزور سوريا هو بسبب الانشغالات الكثيرة
الوزير بوحبيب للمنار: لبنان أصلاً عضو في اللجنة العربية للحوار مع سوريا وبالتالي لا مشكلة في الاعتذار
مصادر المنار: الرئيس ميقاتي عازم على ترتيب جلسة لبحث ملف النازحين لناحية القرار الأوروبي وإعادة تشكيل الوفد إلى دمشق
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: قرار البرلمان الأوروبي ما هو إلا تأكيد على نيته بدمج النازحين في لبنان
الرئيس الإيراني يعزي الأمين العام لحزب الله والمقاومين وعائلة آية الله العلامة الشيخ عفيف النابلسي برحيله
وزير الخارجية الإيراني يعزي بالشيخ النابلسي: مواقفه الداعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين شكلت ظهيرًا قويًّا لمجاهديها
سرايا القدس - كتيبة طولكرم تعلن استهداف آلية للاحتلال بصليات من الرصاص أثناء مرورها على مدخل مخيم نور شمس
الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 إصابة جراء اعتداء المستوطنين على أهالي قريتي المفقرة والتوانة في مسافر يطا جنوب الخليل
جيش العدو: إطلاق النار تجاه فلسطيني واعتقاله بعد محاولته التسلل إلى مستوطنة عسئهيل جنوب الخليل
القوات الأميركية تستقدم تعزيزات عسكرية إلى قاعدتي كونيكو والعمر بريف دير الزور
الجيش السوداني: قواتنا نفذت عمليات نوعية ضد قوات الدعم السريع في مناطق المهندسين والعودة وحمد النيل في العاصمة الخرطوم
الكرملين: بوتين بحث هاتفياً مع رئيس جنوب افريقيا خطة السلام الإفريقية بشأن أوكرانيا واتفاق الحبوب
الكرملين: بوتين يؤكد أن الغرض من صفقة الحبوب هو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة بما في ذلك إفريقيا وهو ما لم يتحقق
الخارجية الروسية: ندعو وكالة الطاقة الذرية والأمم المتحدة إلى إدانة محاولات أوكرانيا مهاجمة محطاتنا النووية
نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين: أوكرانيا خسرت نحو 20% من أسلحتها في أول أسبوعين من الهجوم المضاد
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يبدأ زيارة غير معلنة إلى كييف يلتقي خلالها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
نقل نتنياهو إلى قسم الطوارئ في مستشفى “شيبا” بعدما فقد وعيه وعانى آلاما في الصدر
منذ 55 mins
15 July، 2023
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