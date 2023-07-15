نقل نتنياهو إلى قسم الطوارئ في مستشفى “شيبا” بعدما فقد وعيه وعانى آلاما في الصدر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2023 - 18:56

نقل نتنياهو إلى قسم الطوارئ في مستشفى “شيبا” بعدما فقد وعيه وعانى آلاما في الصدر

منذ 55 mins 15 July، 2023
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