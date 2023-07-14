لازال مؤتمر المحقق الكركي الذي عقدته جمعية الإمام الصادق (ع) لإحياء تراث علماء جبل عامل في بلدة كرك نوح يتابع أعماله، حيث عقد الجلسة الختامية في معلم مليتا السياحي من إقليم التفاح والتي ترأسها ممثل الإمام الخامنئي في محافظة أردبيل السيد حسن العاملي.

بداية تحدث عضو المجلس المركزي في حزب الله والمشرف على أعمال المؤتمر الشيخ حسن البغدادي فأشاد بجهود السادة الباحثين وبالنتاج العلمي لهذا المؤتمر وبعد أن شكر راعي المؤتمر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وممثله رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين وكل من شارك وساهم وخصوصا سعادة سفير الجمهورية الاسلامية السيد مجتبى أماني.

وأضاف الشيخ البغدادي “نحن مدينون لتلك البصمات التي خلفها علماء جبل عامل والتي كان من نتاجها قيام الثورة الاسلامية لاحقاً والتي ببركة جهودها كان محور المقاومة القوي والعزيز”.

وبعد أن قدم السادة الباحثون مداخلاتهم كانت التوصيات التي صدرت عن المؤتمرين والتي منها الدعوة إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين جبل عامل والجمهورية الإسلامية مضافاً لإحياء تراث المحقق الكركي في كرك نوح، و طباعة أعمال المؤتمر، والإستمرار بالبحث والتنقيب عن أثار المحقق الكركي.

وبعد نهاية الجلسة التي حضرها علماء دين ومدير مكتب المرجع السيد السيستاني في لبنان الحاج حامد الخفاف ومهتمين جال الوفد على معقل المقاومة في مليتا والتقى أحد القادة العسكريين حيث وضع الضيوف في أجواء المقاومة وقوة الردع التي صنعتها المقاومة الاسلامية.

المصدر: موقع المنار