مراسل المنار: العدو يلقى قنبلة صوتية ويطلق 3 رصاصات في الهواء قرب مراسل قناة NBN حسن فقيه أثناء إجرائه تقريرا حول عدوان تموز بالقرب من السياج عند حدود مستعمرة المطلة والحمامص – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2023 - 18:14

مراسل المنار: العدو يلقى قنبلة صوتية ويطلق 3 رصاصات في الهواء قرب مراسل قناة NBN حسن فقيه أثناء إجرائه تقريرا حول عدوان تموز بالقرب من السياج عند حدود مستعمرة المطلة والحمامص

منذ 31 mins 14 July، 2023
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