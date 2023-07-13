السيد الطبطبائي زار مقر “جبهة العمل”.. وتأكيد على وجوب نصرة القضية الفلسطينية

زار ممثل الإمام الخامنئي السابق في سوريا السيد أبو الفضل الطبطبائي مقر جبهة العمل الإسلامي في بيروت، حيث كان في استقباله المنسق العام للجبهة في لبنان الشيخ زهير الجعيد.

وتم البحث في الشؤون الإسلامية العامة وفي المواضيع التي تتفاعل فيها مسألة الوحدة الإسلامية القرآنية بعيداً عن التقوقع المذهبي.

وأكد الجانبان على “أهمية هذه الوحدة لا سيما أن الأمة الإسلامية تتعرض لهجمات وحروب شتى تمس العقيدة وكتاب الله المقدس والرسول الأكرم”، وشددا على “وجوبية نصرة القضية الفلسطينية”، ونددا “بعودة الاحتلال إلى الجزء الشمالي من قرية الغجر”.

المصدر: قناة المنار