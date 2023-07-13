ابي رميا: قرار البرلمان الاوروبي حول النازحين السوريين دعوة مبطّنة لبقائهم في لبنان

علق النائب سيمون ابي رميا في بيان، على قرار البرلمان الاوروبي حول النازحين السوريين ، ورأى فيه” دعوة مبطّنة لبقائهم في لبنان”. واذ لفت الى خطورة القرار الذي قد يمهّد لدمج النازحين في المجتمع اللبناني”، قال:”الا ان القرار يحمل من حهة أخرى بنودًا أخرى لمصلحة لبنان ،وهي تتعلق بملفات عديدة كالشغور الرئاسي وقوانين مالية من سرية مصرفية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية في لبنان”.

واستغرب ابي رميا “تجاهل البرلمان الاوروبي لأصوات النواب المعارضة لقرار ابقاء النازحين في لبنان امثال Thierry Mariani الذي هو على تواصل دائم معه ومع غيره من النواب في البرلمان الاوروبي لنقل حقيقة الواقع اللبناني وتداعيات النزوح على لبنان المالية والاجتماعية والسياسية، الا انه وللأسف البرلمان الاوروبي صوّت بالأكثرية ضد مصلحة لبنان في ملف النزوح”.

واعتبر أن “التصدي للمشاريع التآمرية هو مسار طويل ومصلحة لبنان تبقى فوق كل اعتبار والقرار هو للبنانيين اولا وآخرًا لأنهم هم اصحاب الأرض ونحن كلبنانيين نرفض دمج النازحين بالمجتمع اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام