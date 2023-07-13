العلاقات الاعلامية في حزب الله : نستنكر قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة ‏اللبنانية سهى بشارة ومنعها من متابعة سفرها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 13 2023 - 01:04

العلاقات الاعلامية في حزب الله : نستنكر قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة ‏اللبنانية سهى بشارة ومنعها من متابعة سفرها

منذ 3 ساعة 12 July، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة