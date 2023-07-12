السيد نصرالله : الشخص الذي أحرق المصحف الشريف في السويد له علاقة بالموساد الإسرائيلي وهدفه بثّ الفتنة بين المسلمين والمسيحيين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2023 - 21:08

السيد نصرالله : الشخص الذي أحرق المصحف الشريف في السويد له علاقة بالموساد الإسرائيلي وهدفه بثّ الفتنة بين المسلمين والمسيحيين

منذ 16 mins 12 July، 2023
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