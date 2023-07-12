السيد نصرالله : حرق المصحف في السويد حادثة أليمة يجب أن يستنكرها كل حر وشريف في العالم والتصدي له بكافة الوسائل المشروعة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2023 - 21:08

السيد نصرالله : حرق المصحف في السويد حادثة أليمة يجب أن يستنكرها كل حر وشريف في العالم والتصدي له بكافة الوسائل المشروعة

منذ 16 mins 12 July، 2023
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