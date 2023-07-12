السيد نصرالله : حرق المصحف في السويد حادثة أليمة يجب أن يستنكرها كل حر وشريف في العالم والتصدي له بكافة الوسائل المشروعة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2023 - 21:08
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حركة المرابطون في ذكرى بدء العدوان على لبنان عام 2006: المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لتحقيق الاهداف الوطنية
الرئيس الأوكراني: دعوت 3 رؤساء وزراء إسرائيليين لزيارة أوكرانيا وطلبت منهم دعمنا بالأسلحة ولم نحصل على رد
الرئيس التركي: نرفض ازدواجية المعايير الغربية ونتوقع من الحلفاء الإتفاق معنا بشأن مكافحة الإرهاب وندعم توسيع الناتو
أمين عام حلف الناتو: قرارات الحلف الخاصة بأوكرانيا تمثل رسالة قوية لروسيا ويقوي موقفها على طاولة المفاوضات
السيد نصرالله : حرق المصحف في السويد حادثة أليمة يجب أن يستنكرها كل حر وشريف في العالم والتصدي له بكافة الوسائل المشروعة
منذ 16 mins
12 July، 2023
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السيد نصرالله
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