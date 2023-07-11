شويغو: دمر الجيش الروسي منذ بداية الهجوم المضاد الاوكراني 21 طائرة أوكرانية، 5 هليكوبتر، 1244 دبابة ومركبة والخسائر البشرية 26 ألف عسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2023 - 20:02

شويغو: دمر الجيش الروسي منذ بداية الهجوم المضاد الاوكراني 21 طائرة أوكرانية، 5 هليكوبتر، 1244 دبابة ومركبة والخسائر البشرية 26 ألف عسكري

منذ 19 mins 11 July، 2023
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