وزير الدفاع الروسي يقول إن نظام كييف لم يحقق أياً من أهدافه على أي محور قتالي – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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July 11 2023 - 20:02

وزير الدفاع الروسي يقول إن نظام كييف لم يحقق أياً من أهدافه على أي محور قتالي

منذ 20 mins 11 July، 2023
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