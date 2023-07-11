نتنياهو يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي عاموس هوكشتاين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2023 - 20:00

نتنياهو يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي عاموس هوكشتاين

منذ 3 ساعة 11 July، 2023
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