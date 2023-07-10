السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف لموقع المنار: حزب الله كتلة سياسية وطنية وجزءٌ لا يتجزأ من المجتمع اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2023 - 12:18

السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف لموقع المنار: حزب الله كتلة سياسية وطنية وجزءٌ لا يتجزأ من المجتمع اللبناني

منذ 39 mins 10 July، 2023
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