وزير الزراعة الروسي يكشف عن توقعاته لموسم الحبوب

كشف وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف عن توقعاته لموسم الحبوب في روسيا لهذا العام، وقال إنه من المتوقع جمع 123 مليون طن، ومن المحتمل ارتفاع الرقم خلال الحصاد.

وقال باتروشيف، في معرض زراعي: “إذا تحدثنا عن أرقام محددة فإننا في الوقت الحالي نلتزم بنفس التوقعات 123 مليون طن، من بينها 78 مليون طن يجب أن تكون من القمح”.

وأشار وزير الزراعة الروسي إلى أن الرقم النهائي سيعتمد على الحصاد وعلى الأحوال الجوية.

ولفت إلى أن الحصاد هذا العام يجري بحسب الخطة وتم حصد 6 ملايين طن من الحبوب حتى الآن وقريبا سيصل المزارعون إلى مستوى مليون طن في اليوم.

المصدر: روسيا اليوم