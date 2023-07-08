سرايا القدس- كتيبة عقبة جبر: نفذنا عمليات اطلاق نار استهدفت عدد من حواجز الاحتلال في المخيم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 8 2023 - 20:50

سرايا القدس- كتيبة عقبة جبر: نفذنا عمليات اطلاق نار استهدفت عدد من حواجز الاحتلال في المخيم

منذ 1 ساعة 8 July، 2023
كتيبة جنين
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت سرايا القدس – كتيبة عقبة جبر اليوم السبت 8/7/2023 ، عن تنفيذ جند الكتيبة الميامين عمليات اطلاق نار استهدفت عدد من الحواجز في مخيم عقبة جبر يوم الأربعاء 5/يوليو/2023م بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.

وقالت الكتيبة “جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات .

فيما يلي نص البيان كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس – كتيبة عقبة جبر

نفذ جند الكتيبة الميامين عمليات اطلاق نار استهدفت عدد من الحواجز في مخيم عقبة جبر يوم الأربعاء 5 تموز/ يوليو2023م بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

سرايا القدس كتيبة عقبة جبر

 

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة