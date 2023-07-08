السيد صفي الدين: المرحلة الحالية في لبنان بحاجة الى علاجات واقعية وشافية يتم فيها لمّ شمل اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2023 - 20:50

السيد صفي الدين: المرحلة الحالية في لبنان بحاجة الى علاجات واقعية وشافية يتم فيها لمّ شمل اللبنانيين

منذ 2 ساعة 8 July، 2023
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