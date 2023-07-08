بدء كلمة السيد نصر الله في المؤتمر العلمي الذي تقيمه جمعية الإمام الصادق (ع) بالبقاع – كرك نوح ويلقيها بالنيابة عنه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2023 - 18:18
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بدء كلمة السيد نصر الله في المؤتمر العلمي الذي تقيمه جمعية الإمام الصادق (ع) بالبقاع – كرك نوح ويلقيها بالنيابة عنه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين
منذ 10 mins
8 July، 2023
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