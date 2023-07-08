بالفيديو | اعلام العدو: “اسرائيل” مردوعة من حزب الله

بعد العدوان الصهيوني على مخيم جنين وكثرة التحليلات الصهيونية التي تشاركت حول فكرة واحدة، وهي عدم قدرة الجيش الصهيوني على تحقيق أهدافه من العملية والتي كان على رأسها استعادة الردع المترهل أمام المقاومة في جنين، وخلال مقابلة تلفزيونية للعميد رونين ميناليس المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال، نقل الحديث الى مكان آخر ليوضح حقيقة الصورة وهي أن “إسرائيل تحاول ردع جنين بينما هي في الحقيقة مردوعة من حزب الله”، متناولا قضية الخيم التي نصبتها المقاومة في منطقة شبعا، حيث قال “الخيمة التي أقامها حزب الله داخل أراضينا، تُعد وصمة عار على الردع الإسرائيلي”.

المصدر: القناة 11 الاسرائيلية